Na dva měsíce se uzavírá důležitá silnice na jihu Čech. Podnikatelé z okolí Lipna se zlobí

Silničáři začnou v úterý frézovat pětikilometrový úsek vytížené vozovky, která vede od Dolního Dvořiště směrem na Lipno. To znamená problémy nejen pro místní obyvatele, ale také návštěvníky regionu. Právě v polovině srpna totiž na Lipensku vrcholí turistická sezona.

Načasování rekonstrukce se nelíbí například starostovi Vyššího Brodu Milanu Zálešákovi (nestr.). „Kdyby to bylo o čtrnáct dnů později, bylo by to trošku lepší,“ míní. Zlobí se také lidé, pro které je turistický ruch obživou. „Bude to problém, protože se sem hodně jezdí,“ řekl Radek Jiřík z půjčovny lodí.

Hotovo mělo být už na začátku léta

Oprava silnice druhé třídy, po které jezdí kamiony do Rakouska, se však odkládat nedá. Má spoustu trhlin a záplat. Firma, která ji měla opravit do letošního léta, ale odmítla podepsat smlouvu a Jihočeský kraj tak musel vybrat jinou.

Pro lidi z Vyšebrodska, kteří dojíždějí za prací, bude objížďka komplikací. „Způsobí to vyšší náklady na dopravu do zaměstnání, i časová prodleva je obrovská,“ komentoval Zálešák.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede přes Český Krumlov a Rožmberk nad Vltavou. Jiná vhodná komunikace v okolí uzavřeného úseku není. Objížďkami by měli řidiči jezdit až do poloviny října.