V Lázních Bělohrad ubývá voda ve studnách. Podle místních za to mohou práce v areálu lázní

Už několik týdnů proudí do příkopu v Lázeňské ulici stovky kubíků vody. V areálu lázní momentálně vzniká nový pavilon, podle místních tam stavbaři narazili na silný pramen a narušili ho. „Lázně tam čerpají vodu, protože při stavbě se tam dostává voda do podloží. Podle mých zkušeností tam určitě ty silné prameny jsou,“ sdělil starosta Lázní Bělohrad Pavel Šubr (nestr.).

Voda, která zásobuje studny v okolí, se tak momentálně bez užitku ztrácí. Viditelného úbytku ve svých studnách si už část obyvatel všimla. Jeden z nich řekl, že mu hladina ve studni klesla dokonce až o metr a půl. Někteří obyvatelé tak už řeší, zda se připojit na městský vodovod.

Úniky vody prověřují úředníci

Příčinu problému nyní zjišťují hydrogeologové a připravují návrh pro stavbaře. „Součástí je i monitoring okolních zdrojů a měřené množství čerpané vody. Možnost ovlivnění okolních zdrojů bude předmětem monitoringu a jeho vyhodnocení hydrogeologem,“ oznámila vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Jičíně.

Vedení společnosti Lázně Bělohrad se zatím k úbytku vody nevyjádřilo. „Dokud nebude oficiální stanovisko odboru, co se s tím má nebo nemá dělat, tak my se k tomu skutečně nebudeme vyjadřovat. Prostě vytéká voda a my ji musíme odčerpávat, abychom mohli stavět,“ uvedl finanční ředitel firmy Miroslav Beneš.