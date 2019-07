Obyvatelé obcí v Moravském krasu nemohou vrtat nové studny. Správci CHKO se bojí, že by zmizela voda z jeskyní

Novou studnu chtěli nechat vyvrtat například fotbalisté v Lažánkách, aby mohli zavlažovat hřiště. Předseda místního Sokola sehnal dotace a zavolal firmu na průzkumný vrt. „Byli jsme zhruba v hloubce dvacet metrů a paní majitelka pozemku volala, že musíme okamžitě přestat,“ řekl předseda Sokolu Lažánky Bohuslav Jedinák.

Hřiště se totiž nachází v chráněné krajinné oblasti, s vrtem proto musejí souhlasit její správci a ti povolení vrtu v Lažánkách nedali. Kvůli nedostatku podzemních vod jim hydrogeologové doporučují spíš nové studny neschvalovat. Mohly by totiž odčerpávat vodu z jeskynních systémů a to by je poškodilo.

„Není žádoucí, aby se jakékoliv množství vody, které do toho systému přitéká z okolí, ještě dále snižovalo nějakými odběry,“ řekla Eva Kryštofová z České geologické služby.