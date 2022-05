Reportéři ČT: Toxický odpad u Litvínova dál ohrožuje okolní vsi. Starostové nic netušili

Starostové blízkých obcí o riziku nic nevěděli. „Tak to je informace, kterou mám od vás,“ řekl Reportérům ČT starosta Louky u Litvínova Roman Dub. „Něco takového jsem sice zaslechl, ale nevěděl jsem, jestli je to pravda nebo ne. Jestli ano, tak by se to mělo velmi rychle řešit,“ dodává.

V případě požáru může docházet k explozím sudů a požár se pak může nekontrolovatelně šířit. Od roku 2016 přitom na místě hořelo už osmadvacetkrát. Tři z těchto požárů ohrozily přímo areál, kde jsou zakopané nebezpečné sudy.

Podle policejního obvinění, které mají Reportéři ČT k dispozici, by exploze sudů ohrozila životy všech lidí v areálu skládky i těch na cyklostezce u jezera Most. Zplodiny by také vážně ohrozily zdraví obyvatel pěti okolních obcí a zaměstnanců blízké chemičky. Hrozilo by u nich například selhání plic, látky jsou také karcinogenní.

„Samozřejmě mě to zneklidňuje,“ řekl reportérům starosta blízké Mariánských Radčic Jaroslav Sikora. „Ale to je informace, kterou slyším poprvé od vás. A to mě zneklidňuje víc,“ pokračoval s tím, že by to měla být věc kraje.

Likvidace odpadů se protáhne

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) se brání, že jeho úřad tuto informaci také neměl k dispozici, a proto starosty dotčených obcí nevaroval. „Firma tam toto uskladňovat neměla a ve chvíli, kdy jsme to zjistili, tak byla mnou informována konkrétně starostka Litovínova a pan primátor Mostu,“ říká Schiller.

Policie by podle něj měla místo monitorovat. „Pokud by tam zahořelo, tak bychom asi vyhlásili stav nebezpečí a samozřejmě obce by byly obeznámeny,“ doplňuje hejtman.

Jak se sudy na skládku dostaly? Stát chtěl odstranit desítky let starý nebezpečný odpad v sudech a firmě Aquatest měl za to zaplatit 30 milionů korun. Firma si ale stihla naúčtovat jen čtyři miliony, poté se provalilo, že sudy nezlikvidovala, ale jen přesunula o několik desítek kilometrů dál na skládku Celio u Litvínova.