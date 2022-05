Magistrát představil průběh rekonstrukce pražského Barrandovského mostu

Most mohli motoristé částečně používat již od září 1983, celý byl ale slavnostně otevřen teprve začátkem listopadu 1988. Jeho celková rekonstrukce začala už předloni, práce na spodní straně ale ještě neovlivnily dopravu.

Oficiální objízdné trasy povedou přes Pražský okruh a Barrandovskou spojku. Všechna spojení městské hromadné dopravy, která vedou přes most, budou zachována.

„Dnešní most potřebuje pravidelnou údržbu a opravu, bohužel naši předchůdci ho nechali chátrat. Sondy ukázaly, že ocelová lana jsou úplně prorezlá a oprava je nezbytná,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Dopravní komplikace na mostě se obvykle přenášejí do celé Prahy, ať už se jedná o nehody nebo opravy. Té se most dočkal v letech 2006 až 2007, ovšem nejednalo se o celkovou rekonstrukci jako nyní. Ještě v roce 2013 se mluvilo pouze o lokálním poškození hydroizolace, zpráva z roku 2015 ale již uváděla, že „nejpozději do roku 2020, bude nutno realizovat výměnu celého vozovkového souvrství včetně hydroizolace, sanaci dilatačních mostních závěrů a opravu odvodňovacího systému“.

Od úplného dokončení Barrandovského mostu se v Praze vybudovala jen dvě další silniční přemostění Vltavy. V září 2010 se otevřel více než dvoukilometrový Radotínský most na pražském okruhu, o čtyři roky později pak přibyl silniční a tramvajový Trojský most, který navazuje na tunelový komplex Blanka.