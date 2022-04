Oprava pražského Barrandovského mostu začne v pondělí 16. května

Jako první začne v polovině května oprava jižní mostovky a zároveň s tím bude vyměněna rampa ze Strakonické. Řidiči budou muset jezdit po objízdných trasách a provoz bude částečně omezen i na mostě.

Most je součástí městského okruhu a denně jej přejede asi 140 tisíc aut. Práce jsou proto rozloženy do několika let a dopravní omezení bude platit vždy jen část roku. První část soumostí byla otevřena v roce 1983 a most dosud nebyl kompletně opraven. Loni byla opravena spodní část včetně pilířů, kdy si práce nevyžádaly omezení na mostě.

„V noci na sobotu 14. května se začnou vyznačovat objízdné trasy a omezení na mostě. To by mělo trvat asi dva dny a od pondělí 16. května již začnou samotné práce. Původní délku letošních oprav se nám podařilo výrazně zkrátit,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Původně podle něj byly letošní práce plánovány na 180 dní.

Do zahájení oprav skončí práce na rozšíření Strakonické a sjízdné rampy z mostu na Modřanskou, hotova bude rekonstrukce i Modřanské ulice a dostavěna bude rampa u Lihovaru, kterou řidiči využijí při cestě ze Strakonické na Barrandovský most. Rozšířen již byl most Závodu míru na Zbraslavi. „V posledních dvou letech pak byly rovněž opraveny všechny objízdné trasy,“ dodal Scheinherr.