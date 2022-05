Případ zřícené pražské Trojské lávky nekončí. Žalobce se odvolal proti osvobozujícímu rozsudku

Státní zástupce Šimon Vavrečka žádal pro oba muže podmíněné tresty. Po vyhlášení zprošťujícího verdiktu si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, zda se odvolá. Nakonec se rozhodl možnost opravného prostředku využít, a věcí se tak bude zabývat ještě pražský městský soud.

Stráského lávka pro pěší spojovala Troju s Císařským ostrovem, denně po ní procházely stovky lidí včetně rodin s dětmi mířících do nedaleké zoo. V prosinci 2017 spadla. Tři muži si při neštěstí polámali kosti nebo obratle. Nejhůře dopadla žena, kterou záchranáři převezli do nemocnice s krvácením do mozku a břicha a se zlomeninami lebky, nosu, pánve, lopatky a stehenní kosti.