Muž půjde za úmyslné zapálení bytu na dvanáct let do vězení. Uzavřel dohodu o vině a trestu

Muž se vzdal práva na podání odvolání, rozhodnutí je tak pravomocné. Proti rozhodnutí by se obžalovaný mohl odvolat pouze v případě, kdy by bylo odlišné od dohody, kterou s žalobkyní uzavřel. „Soud shledal, že všechny zákonné podmínky pro to, aby byla schválena dohoda o vině a trestu, byly splněny. Neměl důvod pro to, aby dohodu neschválil,“ konstatovala soudkyně Lenka Cihlářová.

Požár v pražské Hostivaři v bytě, který se nachází v šestém patře panelového domu, vypukl loni 16. května nad ránem. Obžaloba tvrdila, že Van měl v úmyslu své krajany usmrtit. Večer předtím se s nimi totiž pohádal a výsledkem sporu bylo to, že mu nařídili, aby se následujícího dne vystěhoval.

Osmatřicetiletý muž si nejprve z bytu odnesl své věci do prostor vedlejšího domu. Poté se po 5:00 vypravil na benzinovou stanici, kde si bez zaplacení natankoval benzin do plastové konve, kterou odnesl zpátky do bytu. Ačkoliv věděl, že z něj neexistuje jiná úniková cesta než přes vstupní chodbu, založil v předsíni požár a odešel.