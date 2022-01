Kvalitu vody v Bečvě bude nonstop hlídat monitorovací stanice

Na břehu řeky Bečvy už stojí monitorovací stanice, která by měla už za několik týdnů nepřetržitě střežit kvalitu vody. O vše se postarají perloočky v akváriích, které budou prakticky okamžitě indikovat jakékoliv znečištění a varovat vodohospodáře. To by mělo vyloučit prodlení, k jakému došlo při otravě Bečvy v září 2020. Tehdy na čtyřiceti kilometrech řeky mezi Valašským Meziříčím a Přerovem uhynulo asi 40 tun ryb.