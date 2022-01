Hradecký dopravní terminál je předmětem sporu mezi krajem a městem. Neshodnou se na poplatku za vjezd

Jisté však je, že poplatek ve výši 55 korun je hluboko pod průměrem. Například v Českých Budějovicích platí dopravci za vjezd autobusu 125 korun bez DPH. V Jihlavě je to 100, ve Zlíně 70 a v Plzni 120 korun bez DPH, uvádí znalecký posudek vypracovaný pro DPMHK.

Dopravce provoz terminálu dotuje

Hradecký terminál patří k nejmodernějším v Česku. V provozu je už čtrnáct let. Postavil ho královéhradecký magistrát s evropskou dotací, a svěřil ho svému dopravnímu podniku. Ten ale musí jeho provoz dotovat. Částka za vjezd ve výši 71 korun se vedení podniku nezamlouvá.

„Pokud nám někdo dokryje zbylou část, tak nám asi nic jiného nezbyde, než ji akceptovat,“ řekl ředitel DPMHK Zdeněk Abraham.

Nyní už krajské město svůj dopravní podnik dotuje částkou 280 milionů korun ročně. Dopravce navíc žádá zvýšení o dalších 41 milionů korun.

Červíček míní, že i druhá strana, tedy město, by k problému měla přistupovat více partnersky. Za nově plánovanou platbou za vjezd autobusu si ale radnice stojí. „Bylo by správné, kdyby kraj ustoupil, bylo by to férové. Měla by ta cena být skutečně objektivní, tržní,“ uvedla Pourová. Definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo.