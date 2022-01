Hradečtí chtějí poplatek za vjezd do terminálu. „Neplaťte!“ radí kraj dopravcům

Královéhradecký dopravní podnik účtuje regionálním autobusovým dopravcům 85 korun za vjezd jejich každého vozu do terminálu. Do konce minulého roku jim kraj přispíval 55 korunami, ale teď s tím skončil a doporučil dopravcům, aby zcela přestali platit. „Podle našeho názoru je vybírání poplatků za vjezd a zastavování autobusů na terminálu nezákonné,“ vysvětlil mluvčí krajského úřadu Imrich Dioszegi.

Některé dopravní firmy skutečně začaly dopravnímu podniku posílat faktury zpět. Zdá se ale, že se z posílání faktur stane tenis. „Tento týden je budeme vracet s vysvětlením, že dopravci jsou povinni je uhradit,“ nastínil ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové Miroslav Kulich.

Hradec Králové má po 50 letech nové autobusové nádraží 3. 7. 2008 Související články

Vedení Královéhradeckého kraje zdůvodnilo svůj postoj tím, že město silnice v terminálu prohlásilo za místní komunikace a ty zpoplatnit nemůže. Jiné by to bylo, kdyby se jednalo o tzv. areálové komunikace. Kraj dokonce žádá, aby dopravní podnik vrátil část poplatků vybraných v předchozích letech. To ale ředitel dopravního podniku rázně odmítl: „Rozpouštíme zde prokazatelné náklady, které vznikají, na chod celého terminálu.“

Náměstek královéhradeckého primátor Martin Soukup odmítl, že by měl výběr poplatků skončit, chce s krajem jednat o jeho pokračování. O poplatcích ale město s Královéhradeckým krajem jednaly již na podzim a žádná dohoda dosud nevznikla. Situaci Hradce navíc komplikuje skutečnost, že autobusový terminál částečně leží na cizích pozemcích, za které město platí nájem. Radnice se je pokouší koupit.