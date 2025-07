Začala oprava průtahu Karlovými Vary. Znamená komplikace pro dopravu v centru

Před uzavřeným nájezdem na průtah Karlovými Vary se v pondělí ráno otáčely desítky řidičů, kteří následně hledali objízdnou trasu. Na průtahu městem začali silničáři opravovat povrch v úseku mezi mostem u Kauflandu a mostem u Tesca, včetně sjezdových a nájezdových ramp k vysílači a na Starou Roli.

„Je to v podstatě v centru města, takže jsme si vědomi, že to bude mít významný vliv na provoz města, ale je to rozdělené na jednotlivé části, abychom co nejvíce eliminovali omezení provozu v Karlových Varech,“ vysvětlil ředitel karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.

Stavební práce rozdělili silničáři celkem do pěti etap. V první z nich se řidičům uzavřel zhruba jeden kilometr vozovky. Do 18. srpna budou v rámci ní uzavřeny sjezdy na Nejdek a na Dvory a Tuhnice, stejně tak nájezdy na průtah. V srpnu a září by se měl opravovat sjezd na Chodov a nákupní zónu i nájezd v opačném směru, sjezd na Nejdek a opačný nájezd na průtah.