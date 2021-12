Hejnice chtějí zachovat železniční přejezd. Správní řízení má určit jeho potřebnost

„Kdyby se ten přejezd zrušil, tak odřízneme Bílý Potok a čtvrtinu Hejnic od spojení s civilizací,“ tvrdí starosta Jaroslav Demčák.

Správa železnic poslala návrh na zrušení přejezdu na stavební úřad, až pak se o tom dozvěděl starosta Hejnic. „Jejich názor je asi takový, že nejbezpečnější přejezd je ten, který vůbec není,“ řekl na adresu Správy železnic starosta.

„Určitě by nám to vadilo, protože tady to je prakticky hlavní cesta,“ podotknul obyvatel obce Miroslav Melichar. „Jako Hejničák, který se tu narodil, jsem zásadně proti zrušení přejezdu. Byla by to velká chyba,“ přidal se další z místních Miroslav Mihulka.

Důležitost přejezdu určí správní řízení

Správa železnic se ale brání, že přejezd ve skutečnosti rušit nechce. „Zahajuje se pouze správní řízení s obcí jako vlastníkem komunikace a dalšími dotčenými subjekty. Fakt, že je přejezd takto navržen ke zrušení, přitom neznamená, že k tomu opravdu dojde,“ vysvětluje mluvčí správy Dušan Gavenda.

Správa železnic se odvolává na novelu zákona o pozemních komunikacích, která usnadňuje rušení přejezdů, pokud pro zachování nejsou relevantní důvody. Důležitost silnice při povodních argumentem pro zachování přejezdu podle Gavendy určitě je.

Od stavebního úřadu přesto Správa železnic potřebuje odborné stanovisko. „Všichni účastníci se v rámci správního řízení mohou k návrhu vyjádřit. Zároveň už také v Hejnicích proběhlo místní šetření za účasti starosty obce,“ doplňuje Gavenda.