Na Šumavu se vrací voda. Národní park za dva roky obnovil rašeliniště na 700 hektarech

Před zahájením šest a půl letého projektu LIFE for MIRES (Život pro mokřady), který vrací vodu do krajiny, trvala revitalizace tak velké plochy v rezervaci dvacet let. „Ročně se obnoví několik pramenišť a až dvě stě hektarů rašelinišť,“ řekl mluvčí NPŠ Jan Dvořák. Letos park sanuje dalších 15 lokalit, mezi nimiž jsou i známá místa jako Jezerní slať, Mrtvý luh a Novosvětské slatě u Borových Lad.

Mokřady se vysoušely kvůli produkci dřeva

Mokřady na Šumavě byly do konce osmdesátých let dvacátého století odvodňovány a vysušovány kvůli vyšší produkci dřeva a zesílení zemědělského hospodaření, v posledních letech i kvůli počasí. Po dokončení projektu v prosinci 2024 se zvýší hladina podzemní vody na úroveň blízkou stavu před odvodněním.