Z břehů Rozkoše mizí boudy a přístřešky, které si tam lidé postavili bez povolení

Upravené stavební buňky, chatky i zděné objekty stojí jen pár kroků od vody. Když si jejich původní majitelé místo na břehu přehrady zabírali, o stavební povolení se nikdo nestaral. „Vznikly někdy v sedmdesátých letech. Měly tady navíc rekreační budovy výrobní podniky z celé republiky,“ řekl vedoucí autokempu Jan Šnajdr.

Dnes patří část objektů autokempu, část je v soukromých rukou. Zmizet ze zátopového pásma musí všechny. S demontáží začal i Kamil Kocman, své dvě stavební buňky využije jinde jako kancelář. „Teď se to chystá tak, abychom to mohli jeřábem zvednout a naložit na nějaký nákladák. Je to práce na čtyři dny,“ řekl.

Území patří Povodí Labe. Kempu ho teď nově pronajalo na třicet let. Vymínilo si ale, že při zaplavení oblasti nesmí vzniknout žádné škody. „Ti majitelé by na nás mohli žádat nějakou náhradu. Jestli by ji dostali nebo ne, to je otázka. Stavby nikdy nebyly povoleny,“ řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Jen karavany a stany

Smlouva mezi autokempem a Povodím Labe obnáší i srovnání terénu po stavbách. Zátopové pásmo zůstane dál určeno k rekreaci, budou tu ale moci stát jen karavany nebo stany. „Elektrické přípojky, předpokládáme, zůstanou zachovány,“ poznamenal Šnajdr.

Nová pravidla vítají místní rybáři, kterým vadil častý zábor břehu ze strany některých majitelů. „Mají to oplocené, jako kdyby jim to patřilo. Karavany ano, ale nemůžou si tady dělat domovská práva,“ popsal hospodář Českého rybářského svazu Česká Skalice Petr Olša.

Jednoduché stavby zřejmě vlastníci stihnou odstranit do konce roku. Demolici větších zděných objektů chce autokemp po dohodě s Povodím odložit na jaro.