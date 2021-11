Chátrající mosty nad dálnicí D6 ohrožují cestující. Není jasné, komu patří

„Je vidět dlouhá doba neúdržby. A jakmile se do konstrukce dostane voda, začne koroze výztuže,“ poznamenal projektant mostů Jan Procházka. Ředitelství silnic a dálnic o problému ví. Nemůže ale nic dělat. „Most není ve vlastnictví ŘSD, takže my v současné době nejsme schopni a nemůžeme do tohoto objektu investovat,“ vysvětlil ředitel ŘSD správy Karlovy Vary Lukáš Hnízdil.

Most u obce Stružná, pod kterým vedou jízdní pruhy dálnice D6 už zarůstá stromy, v dobrém stavu není ani kovové zábradlí. Odpadající kusy betonu představují nebezpečí. „Může spadnout na čelní sklo projíždějícího auta, může vletět přímo do vozu, může ublížit posádce,“ popsal krajský koordinátor Besipu Lukáš Hutta.

K mostu se nehlásí ani obec, ani stát

V majetku obce také není. „A nikdy nebyl. Z toho logicky vyplývá, že ten most patří státu,“ poznamenala starostka obce Stružná Zuzana Večerková (STAN). Podle ředitele Katastrálního úřadu v Karlových Varech Libora Tomandla v katastru nejsou nemovitosti tohoto typu evidovány jako samostatné. „Je vyznačen pouze graficky, bez toho, že by most měl nějaké parcelní číslo,“ ukázal.

Další most je na dohled od toho prvního a je v podobně žalostném stavu. O ten už se začal zajímat stavební úřad v Karlových Varech. „Máme za to, že ten most patří pozemkovému fondu, protože tomu patří i okolní pole a zároveň polní cesta, kterou ten most převádí,“ řekl mluvčí magistrátu Karlovy Vary Jan Kopál. „V evidenci státního pozemkového úřadu není, máme nějaké hypotézy, ale neradi bychom je ještě zveřejňovali,“ uvedla mluvčí Státního pozemkového úřadu Petra Kazdová. Komu mosty patří a kdo se o ně má starat, tak zřejmě bude rozhodovat soud.