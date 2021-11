Reportéři ČT: Zámek v Petrovicích stále chátrá. Nová majitelka nechala pouze zbourat jednu zeď

Restituentka Andrea Isholová se před veřejností ukrývala. Nikdo nevěděl, jaké má se zámkem plány. „S paní majitelkou Andreou Isholovou jsem se tady sešla přímo osobně. Sousedi, kteří zde vlastní také nemovitosti v okolí, s ní chtěli prohovořit nějaké téma. Chtěli se s ní na něčem dohodnout. Situace byla až komická, paní majitelka překotně utekla do taxíku. Odjela a řekla, že s nikým nebude jednat a tak vlastně celé to naše setkání skončilo,“ popsala Reportérům ČT před čtyřmi lety starostka Prahy- Petrovic Olfga Hromasová.

Kocíková vlastnila zámek pouze pět let a poté Ústavní soud definitivně rozhodl, že nemovitost včetně pozemků v půlmiliardové hodnotě patří praneteři posledního majitele z vedlejší větve rodiny Andree Isholové. „Pocit jsem z toho měla špatný, protože jsem předpokládala, že nedojde k nějaké obnově řízení ohledně restituce, “ řekla bývalá majitelka zámku.

Do roku 1948 vlastnila zámeček v Petrovicích rodina Dannerů, pak o něj a pozemky v okolí přišla. V době vlastnictví socialistických státních statků byl v roce 1958 prohlášený za kulturní památku, kterou zůstává dodnes, je tedy povinností majitele se o něj starat.

„Vím, že tyto práce byly objednány jako práce zabezpečovací tak, aby se vyhovělo výzvě stavebního úřadu. A co všechno, nebo k čemu všemu došlo při realizaci těchto zabezpečovacích prací, to už netuším,“ řekl právní zástupce majitelky zámku Ladislav Salvet.

Pražský magistrát uložil majitelce zámku dokonce čtyři pokuty za statisíce korun. „Areál zámku Petrovice sledujeme dlouhá léta, protože vlastník v tomto případě nekonal. My jsme jí uložili několik povinností, kdy má areál zabezpečit ať už staticky, tak také před vniknutím cizích osob. Bohužel ten areál je v havarijním stavu. Vlastník nekoná,“ řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Podle sousedů je Sussan Isholová v zahraničí. Vedle rozsáhlé kulturní památky zdědila i pozemky v okolí v hodnotě půl miliardy korun.

„Funguje tam nějaká skupina vykradačů, kteří samozřejmě už dávno odcizili všechny barevné kovy. To by ještě nebyla taková tragédie. Nicméně dochází k vykrádání dřevěných částí,“ popsal stav zámku Ondřej Šefců z Národního památkového ústavu Praha.

Čtyři roky se na zámku nic nedělo ani přes to, že zámek po smrti Isholové získala její dcera Susann Isholová. „My jsme si slibovali od změny situace, že komunikace bude lepší, že nabídneme pomocnou ruku jako městská část. Bohužel se mi nepodařilo s paní Isholovou mladší navázat kontakt a v podstatě situace je beze změn,“ postěžovala si starostka.

Památka není v takovém stavu jediná

Podle památkářů to není jediná stavba, která se dostala do takového tristního stavu, jak v Praze tak i jinde. „Ale řada těchto staveb byla třeba už v Praze kvalitně opravena. Připomenu například usedlost Kajetánka v Břevnově, která byla v podobném stavu. Myslím si, že na velmi dobré cestě je slavná usedlost Cibulka. Čili troufnu si říct, že navzdory obrovským škodám, které Petrovický zámek utržil, ta oprava je možná,“ poznamenal Ondřej Šefců.

Dědička zámku Susann Isholová nakonec písemně prostřednictvím právníka vzkázala, že bude jednat s památkáři, samosprávou i se stavebním úřadem a že zámek má specifické kouzlo, které by se mělo vrátit k užívání lidem a skloubit staré krásné s novým tak, aby se do areálu vrátil život. „Až zjistíme stanoviska dotčených orgánů a jejich ochotu do této věci se zapojit konstruktivním způsobem, tak můžeme teprve poté stavět nějaké cíle, případně vzdušné zámky,“ uzavřel advokát Ladislav Salvet.