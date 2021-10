Oprava nádraží v Hanušovicích je hotová, s pracemi před stanicí chce pokračovat i radnice

Rekonstrukce výpravní budovy v Hanušovicích začala v roce 2019. „Do plánu investic byla zařazena především z důvodu poměrně vysokého počtu cestujících, kteří denně projdou touto frekventovanou přestupní stanicí,“ řekl mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Oprava nemovitosti byla podle SŽ nutná i kvůli tomu, že v ní bylo instalováno nové sdělovací zařízení. „Zrekonstruovaná výpravní budova tedy slouží jak pro potřeby cestujících a dopravců, tak pro zabezpečení drážního prostoru,“ dodal mluvčí.

Budova nádraží v Hanušovicích má opravenou fasádu, která dostala původní podobu z přelomu 19. a 20. století. Nová jsou také všechna okna a dveře, opraveno bylo zastřešení prvního nástupiště a okolní prostory. Součástí rekonstrukce bylo rozšíření odbavovací haly a zajištění přístupu do budovy i pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace.

Oprava nádraží je impulzem pro město

Starosta Hanušovic Marek Kostka (nestr.) řekl, že nádražní budova si důkladnou rekonstrukci zasloužila. „Byl už nejvyšší čas. Je to další impulz, abychom to tady celé dali dohromady,“ uvedl. Radnice teď nechá opravit prostranství před nádražím. „Už se projektuje jeho celková revitalizace, jejíž součástí bude autobusové nádraží, klidová zóna a parkoviště. Bude to jedno z velmi hezkých míst v Hanušovicích,“ uvedl Kostka.

Radnice zároveň jedná s majiteli budov v okolí nádraží, které také vyžadují rekonstrukci. V budovách jsou byty, starý dům před nádražím dříve fungoval jako hotel a nyní je v něm večerka a bar. „S větší částí (majitelů nemovitostí) jsme domluveni, že by se to tady opravilo,“ tvrdí starosta. Příští rok by měla být zahájena rekonstrukce dvou bytových domů v sousedství nádraží.