V tornádem zasažených obcích končí stav nebezpečí. Kraj bude chtít po vládě další peníze

„My budeme v té práci pokračovat dál, stejně jako doteď. Pravidelně se potkáváme se starosty, se zástupci policie, hasičů, neziskových organizací, které tam působí. To bude normálně fungovat dál,“ upozornil Grolich.

Starosta Lužic na Hodonínsku Tomáš Klásek (nestr.) ukončení stavu nebezpečí vítá. „Pro lidi se nic nemění. My jsme stejně po dvou měsících ve fázi, že se snažíme ze všech sil, abychom byli co nejdříve v normálu,“ dodal Klásek.

Podle hejtmana každé setkání se starosty či záchrannými složkami přinese nějaké nové věci, které se musí vyřešit. „Teď, co musíme udělat, je vyúčtovat si veškeré náklady, které jsme měli s krizovým řízením. Ukázaly se, že jsou podstatně vyšší, než se původně plánovalo. To bude teď velký úkol dojednat s vládou, abychom na to dostali navýšené peníze,“ řekl s tím, že na vyučtování nákladů má kraj šest měsíců.