Plzeň opraví poslední část tramvajové trati do Bolevce. Cestující budou vozit náhradní autobusy

Plzeň chystá rekonstrukci posledního úseku tramvajové trati linky číslo 1 do Bolevce. Práce přinesou nové koleje, které budou uložené do recyklované pryže pro tišší jízdu a menší vibrace, a také rostlinami osázený tramvajový pás. Více než třicet let stará trať je ve špatném technickém stavu a potřebuje opravu, která si od 20. srpna zhruba do poloviny listopadu vyžádá výluku. Cestující budou muset využít náhradní autobusy.