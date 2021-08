Železničáři vyměnili po střetu vlaků u Domažlic pražce, opraví výhybku. Večer by měla být trať v provozu

Proč strojvůdce nezastavil, inspekce zatím neví

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala je vyšetřování teprve na začátku. Inspektoři v pátek jedou do Německa kvůli analýze dat rychloměru lokomotivy. „Proběhly základní úkony na místě, byly prověřeny viditelnosti návěstidel a funkce zabezpečovacího zařízení,“ uvedl.

Generální inspektor Jan Kučera k tomu řekl, že na železniční trati nenašli žádnou závadu. Staniční zabezpečovací zařízení ve výhybně i v Domažlicích, odkud je výhybna dálkově řízena, bylo podle něj v pořádku a rovněž viditelnost návěstidel byla v souladu s právními předpisy. „V tento okamžik prakticky můžeme vyloučit selhání na straně provozovatele dráhy, návěstí byla v pořádku,“ zmínil Drápal.

Proč strojvůdce nezastavil před návěstím, inspekce zatím neví. Nicméně zjistila, že těsně před událostí začal brzdit. „Z toho se dá dovodit, že byl při vědomí a sledoval trať,“ doplnil Kučera.

Vlaky se srazily ve středu kolem osmé ráno. Mezi třemi oběťmi srážky jsou oba čeští strojvůdci, z nichž jeden řídil německý rychlík. Třetí obětí byla cestující v protijedoucím regionálním vlaku. Většinu zraněných záchranáři převezli do plzeňské fakultní a domažlické nemocnice a dva do Prahy. Ošetřili celkem 67 lidí. Několik bavorských sanitek odvezlo do Německa deset lidí hovořících německy.