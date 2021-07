Lázně v Jáchymově zahájily novou sezonu. Jednou z novinek je prohlídková štola

V Lázních Jáchymov jsou nyní otevřeny lázeňské hotely v dolní části města, aby se hosté koncentrovali v otevřených zařízeních, kde mají lázně zajištěný personál. Pokud by se měly otevřít i zbývající kapacity, chyběl by zatím personál. Lázně jsou nyní obsazeny zhruba z jedné poloviny celkové kapacity, v otevřených hotelech je pak obsazenost okolo osmdesáti procent.

„Máme za sebou neuvěřitelně těžké období přežití. A ještě to není za námi. Budeme ještě narážet na ozvěny covidu, například v omezení cestování a kdy nevíme, kdy budou moci přijet zahraniční hosté, kteří jsou pro lázně v tomto regionu alfou a omegou. Speciálně u nás je to asi polovina návštěvníků,“ uvedl Bláha.

Hloubku dopadů koronavirové krize na lázeňství dokládá i propad tržeb v posledních dvou letech. Zatímco v roce 2019 měly jáchymovské lázně obrat od ledna do července zhruba 320 milionů korun, loni, když už na jaře lázně zasáhla první omezení, to bylo 170 milionů, letos to je zatím jen 120 milionů korun.

Podle ředitele pomohly k přežití kompenzace od státu. Až nyní se ale lázně dostávají postupně do černých čísel a mohou začít splácet pomyslný dluh i zaměstnancům, kterým tak mohou opět platit odměny nebo i navýšit mzdy.

Novinkou je prohlídková štola i infocentrum

Kromě lázeňských služeb chtějí v Jáchymově využít i toho, že Krušnohoří je na seznamu památek UNESCO. Ve čtvrtek tak představili nové informační centrum a prohlídkovou štolu. Návštěvníci podle Bláhy často žádali, zda by se mohli podívat do štoly, odkud se čerpá radonová voda pro léčebné účely v lázních. Kvůli bezpečnosti to ale není obvykle možné.

Lázně tak vybudovaly velmi věrnou kopii štoly přímo v informačním centru, kde se návštěvníci dozví o historii těžby, současnosti i léčivých účincích radonové vody, kterou jsou jáchymovské lázně proslulé.