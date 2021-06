Místo metra jezdí do pražských Letňan jen autobusy, dopravní podnik vyměňuje zabezpečení

Pro cestující to znamená, že celou sobotu i neděli se na terminál Letňany dostanou výhradně autobusem. Kromě běžných linek to je i náhradní linka XC, která jezdí z Ládví do Letňan Střelničnou, Vysočanskou a Proseckou ulicí. Zastavuje u všech stanic metra, kromě Ládví a Letňan také na Střížkově a Proseku. Na Proseku zastavují náhradní autobusy ve směru do Letňan v zastávkách ve Vysočanské i Prosecké ulici, v opačném směru jenom ve Vysočanské. V Letňanech je možné nastoupit v zastávkách v Beladově i Listově ulici.

Zabezpečení již letos měnil dopravní podnik ve stanici Nádraží Holešovice. Do budoucna plánuje postupně výměnit i další stará staniční a traťová zabezpečovací zařízení na trase C v úseku Vltavská–Háje, kde v některých stanicích slouží ještě původní zařízení z roku 1974. Podnik chystá i modernizaci na trase A v úseku Dejvická – Depo Hostivař. Na obě výměny plánuje letos vypsat veřejnou zakázku.