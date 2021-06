Ryanair zahájil pravidelné lety z Brna do Londýna. Letiště vidí letošní sezonu optimisticky

„Rozjezd dovolenkové sezony sledujeme po měsících temna s velkým očekáváním a naplněni optimismem. Tak jak to nyní vypadá, by mohla být letošní letní sezona minimálně poloviční proti rekordnímu roku 2019. Nabídka letních spojů je prakticky stejná, jako byla v roce 2019, ale zatím s nižším počtem rotací. Samozřejmě nadále záleží na vývoji situace v jednotlivých zemích i u nás,“ uvedl Splavec.

První let z Brna do Londýna nebyl příliš obsazený, to stejné platilo i pro letadlo v opačném směru. Podle redaktora ČT Michala Čejky přiletělo prvním spojem do Brna asi osmdesát lidí, do Londýna jenom 33. „Nízká čísla cestujících jsou pochopitelná, protože cestování není tak jednoduché jako například před dvěma lety. I kdyby byl cestující naočkovaný, musí ve Velké Británii do desetidenní karantény,“ upozornil.