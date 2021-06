Zoo ve Dvoře Králové otevřela novou expozici hrochů. Největší české stádo tvoří šest zvířat

Na šestičlenné stádo hrochů nově návštěvníci shlížejí z cesty na nevysokém valu a ze soustavy mostů v africkém stylu. Valem stavbaři nahradili padesát let starý most, který zbořili. Úroveň návštěvnické trasy tak klesla o několik metrů, až skoro na úroveň hladiny.

Stádo hrochů tvoří dospělý samec, dvě samice a tři mláďata různého věku. Nejmladší se v jezeře narodilo přímo před zraky návštěvníků loni v létě. Na planině u jezera hrochy doplňují ještě vodušky velké, jediné české stádo antilop impala, pelikáni afričtí, husice modrokřídlé nebo jeřábi královští.

Ve Dvoře Králové žijí hroši od roku 1966. Přestávka v chovu nastala v roce 2002, kdy safari park opustili kvůli demolici starého pavilonu. Zpět se vrátili v roce 2016.

V areálu jezera budou od dubna do října. Čas mimo sezónu tráví v návštěvníkům nepřístupném zimovišti. S výstavbou pavilonu, kdy by hroši byli k vidění po celý rok, zoo zatím nepočítá. A to kvůli vysokým nákladům na úrovni 80 až 100 milionů korun.

Hroši i hrošíci

Zoo přes zimu opravila i pavilon hrošíků liberijských. Žije v něm šest hrošíků včetně dvou mláďat, která se narodila loni v říjnu a letos v únoru. Jde o největší skupinu chovanou v Česku. „V obou hroších expozicích nyní návštěvníci uvidí celkem pět mláďat, což je v kontextu evropských zoo jedinečné,“ uvádí královédvorská správa.

Stavbaři od loňského podzimu také opravili 100 metrů dlouhý most vedoucí do areálu afrického safari mezi expozicemi buvolů a šelem. Zoo tím za finanční pomoci kraje dokončila finančně a technicky náročnou obnovu mostů. V areálu safari parku jsou čtyři mosty, z nichž dva zoo opravila v letech 2017 a 2019 a zbývající dva nyní. Celková investice do mostů činila asi 56 milionů korun.