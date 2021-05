Safari Park Dvůr Králové proslul nejen chovem nosorožců či žiraf. Za 75 let přispěl k záchraně mnoha afrických druhů

Před 75 lety mohli v tehdy novém a nevelkém zookoutu ve Dvoře Králové nad Labem lidé obdivovat především jezevce, lišky nebo sovy. Zvířat ale rychle přibývalo a brzy vznikl i pavilon exotické zvěře s opicemi nebo lvem jménem Rémus. Zoo se tak brzy stala druhým největším i nejnavštěvovanějším místem svého druhu v zemi.

Skutečná změna ale přišla až o zhruba dvacet let později. Tehdy se do čela zahrady postavil lesník, přírodovědec, cestovatel a učitel Josef Vágner se svým velkým cílem: odlišit se od jiných českých i evropských zoologických zahrad. Prosadil specializaci na africkou saunu. V letech 1967–1975 proto zorganizoval celkem devět velkých expedic do Afriky a Asie, odkud přímo pro královédvorskou zahradu získal téměř dva tisíce zvířat.

Vágnerovy transporty se oproti jiným ale lišily – vynikaly svou vysokou úspěšností co do počtu přeživších zvířat. Pro přesun se totiž snažil vybírat silné jedince, u kterých byl přesvědčen, že cestu dlouhou tisíce kilometrů a aklimatizaci ve zcela novém prostředí mohou zvládnout. A následně se pak soustředil na to, aby zvířata v lidské péči co nejvíce prosperovala. Z toho důvodu zvětšoval výběhy, klece nahrazoval příkopy nebo nechal vystavět moderně řešené pavilony.