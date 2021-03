Lidé poslali zoologickým zahradám miliony korun, peníze na krmení dostanou i od státu

Zlínská zoo stejně jako ostatní zahrady v Česku dlouhodobě upozorňuje na negativní dopady opatření spojených s pandemií koronaviru. Zahrady nemají kvůli uzavření areálů příjmy ze vstupného a dostaly se do finančních problémů, nemohly přitom žádat o kompenzace. Zlínská zahrada nedávno uvedla, že má peníze jen do konce dubna a hrozí, že bude muset přijmout krizová provozní opatření.

Zoo kolaboval server

Lidé nakupovali také v e-shopu. Zájem byl takový, že zoo kolaboval server. „I přes dvojnásobné navýšení kapacity náš server ve večerních hodinách kolabuje. Pokud se Vám nedaří dokončit objednávky, nechte to prosím na později,“ žádala zahrada o víkendu na facebookovém profilu. Za víkend lidé v e-shopu utratili milion a půl. Zoo tak má peníze na provoz a krmení na další jeden až dva měsíce.

„Chtěl bych všem našim příznivcům velmi poděkovat, hluboce si jejich podpory vážíme. I nadále budeme usilovat, aby zoologické zahrady byly zařazeny do kompenzačních programů, například Covid 2020-2021. Náš další velký cíl je včasné otevření venkovních areálů se všemi pravidly platnými pro pobyt ve veřejných prostranstvích, jak například již od února funguje zoo Vídeň,“ řekl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Dárci drží nad vodou i další zahrady

Dárci drží nad vodou i Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Zoo od víkendu od zhruba třiceti tisíc drobných přispěvatelů dostala přes deset milionů korun. „To nám stačí na pokrytí provozu na celý duben,“ řekl ředitel zoo Přemysl Rabas. Dodal, že podpora od dárců v posledních dnech obrovsky vzrostla. Je enormní. Přičítá to tomu, že o existenčních problémech zoologických zahrad se v poslední době začalo hodně mluvit.

Také Safari Park zvažoval přesunutí některých zvířat do jiných evropských zoo. „Byla by to opravdu krajní varianta, kdyby se zhoršila situace v hospodářství, kdyby stát ani zřizovatel nemohli pomoci. Situace je vážná, ale není to tak, že by se uvažovalo v tuto chvíli o utrácení zvířat,“ řekl Rabas.

Poté, co zahrady v posledních dnech upozorňovaly na svou špatnou situaci, ministerstva životního prostředí a financí ve středu oznámila, že se dohodla na zvýšení dotací pro 28 licencovaných zoo v Česku o 50 milionů na celkem 80 milionů korun. „Žádosti se opět podávají v jednoduchém elektronickém režimu, který zoo již dobře znají. Posouzeny budou obratem, v řádu několika dní, to znamená, že již v dubnu poplynou peníze na účty zoo,“ sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Peníze jsou určené především na krmivo zvířat. „Celkové ztráty zoologických zahrad to nevyrovná, ale je to již suma, která má nějaký význam. My potřebujeme přežít do doby, než budeme moci otevřít. Nyní je pro nás rozhodující to, co nám darovali lidé,“ podotknul ředitel Safari Parku ve Dvoře Králové Přemysl Rabas.