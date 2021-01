Srpu a kladiva z budovy ústeckého krajského úřadu se chce nový hejtman zbavit

Srp a kladivo – symbolizující v komunistické ideologii spojení dělníků a rolníků v boji proti nadvládě kapitálu – zmizí z brutalistní budovy pravděpodobně na jaře v rámci 46milionové rekonstrukce, která již začala. Vedení kraje však chce komunistický symbol něčím nahradit. Vypíše kvůli tomu soutěž.

Podle Jana Schillera není na politicích, aby řekli, co by mělo sídlo úřadu v budoucnu zdobit. „Nejsme ti, kteří by měli rozhodovat, co by tam mělo být. Měli by to být odborníci nebo lidé, kteří tady žijí a koukají na to,“ podotkl hejtman.