Ve vězení jsem se naučil tvrdě pracovat, a to mi v životě pomohlo, říká Josef Sedlák

Záleží na tom, na jaký zdroj se člověk napojí

Pak ho děkan z kostela svatého Jakuba požádal, aby šel dělat kostelníka. Pět let pracoval v kostele a potkal tam i svoji ženu, se kterou se v roce 1963 oženil. Mají spolu pět dětí a dnes už dvacet vnoučat. „Pracoval jsem soboty, neděle a moje žena to tolerovala a aktivně se zúčastňovala,“ poznamenává.

Nakonec se Josef vrátil ke stavebnictví, vystudoval večerní průmyslovku a pracoval jako mistr až do důchodu. „Záleží na tom, na jaký zdroj se člověk napojí, my jsme se napojili na zdroj víry, naděje a lásky, a to bylo pro nás vodítko. Musím říct, že jsme prožili krásný a spokojený život. I když tam bylo hodně těžkostí a bolestí, ale to patří k životu, ale ta víra nás vždycky přenesla. Musím říct, že za to jsem Pánu Bohu vděčný,“ uzavírá Josef Sedlák.