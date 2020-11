ODS, STAN a Piráti se dohodli na koalici v Plzeňském kraji. Hejtmankou má být Mauritzová

Tato koalice bude mít v zastupitelstvu 25 mandátů ze 45, dohodu zpečetí koaliční smlouva, kterou strany podepíší ve středu. Co v ní bude, již je jasné. „Personálie už jsou definitivní,“ uvedl lídr STAN Josef Bernard.

Ve dvanáctém z třinácti krajů, kde se letos volilo, je jasno o budoucí vládě. V Plzeňském kraji po dlouhém vyjednávání vznikne koalice tří kandidujících subjektů, které ovšem zastřešují hned šest stran či politických hnutí – společně kandidovaly v Plzeňském kraji ODS a TOP 09, společnou kandidátku měli také STAN, Zelení a hnutí Pro Plzeň, samostatně šli do voleb Piráti.

Hejtmankou se stane poslankyně a bývalá rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová (ODS), která do voleb vedla společnou kandidátku své strany a TOP 09. Jejím prvním náměstkem bude bývalý hejtman Josef Bernard (nestr.), který byl lídrem kandidátky STAN, Zelených a Pro Plzeň. Další tři posty náměstků připadnou jednotlivým koaličním uskupením. ODS a TOP 09 budou mít v jedenáctičlenné radě celkem pět křesel, STAN i Piráti po dvou.

V opozic skončí ANO, které volby s těsným náskokem na ODS a TOP 09 vyhrálo, SPD, ČSSD a KSČM. Pro ANO znamená výsledek jednání v Plzeňském kraji, že v devátém z dvanácti krajů, kde již je jasno, nebude mít hejtmana ani zastoupení v radě. Vládní hnutí reprezentují pouze Ivo Vondrák, který obhájil hejtmanské křeslo v Moravskoslezském kraji, Radim Holiš, který dovedl ANO k vítězství nad lidovci ve Zlínském kraji, a Jan Schiller, který bez větších nesnází vyjednal koalici v Ústeckém kraji.

Plzeňský kraj je předposlední, kde je o složení budoucí rady jasno. Zbývá už jen Karlovarský kraj, kde vyjednávání několik týdnů vůbec nepostupovalo – vytvořily se dva bloky stran, z nichž ani jeden neměl většinu. Menší uskupení, která mohla rozhodnout, se rozhodla zůstat v opozici. O víkendu se ale rozpadl blok ANO, ODS a KDU-ČSL. Občanští demokraté a lidovci, kteří kandidovali společně, začali jednat se STAN, Piráty a Volbou pro kraj (VOK). ODS si ovšem řekla o post hejtmana, ačkoli ve volbách skončila podstatně hůře než STAN či Piráti. Starotové však nevyloučili, že jí vyhoví.

Pokud by koalice na půdorysu STAN, Pirátů, ODS a některých menších hnutí vznikla, znamenalo by to, že ani v nejmenším českém kraji nepřetaví ANO volební vítězství v účast na vedení regionu. ANO přitom v Karlovarském kraji zvítězilo s necelými 25 procenty hlasů docela jednoznačně, druzí STAN, kteří kandidovali společně s TOP 09, získali 15 procent hlasů.