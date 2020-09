Rozšíření památkové rezervace by zbrzdilo rozvoj, tvrdí starosta městské části Brno-střed

Městská část Brno-střed nesouhlasí s rozšířením městské památkové rezervace, do které by následně spadala více než její polovina. Starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS) řekl, že tak rozsáhlé vyhlášení památkové zóny způsobí mnoho problémů a jde o nepřijatelný zásah do správy a rozvoje města. Brněnští památkáři ale oponují, že nová pravidla jsou specifická a vlastníky nemovitostí nezatíží.