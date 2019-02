Bývalá věznice na Cejlu památkou? Krajští radní jsou pro, Brno proti

Prohlášení bývalé věznice za památku nepovažuje náměstek pro kulturu Matěj Hollan (Žít Brno) za šťastné. „Pokud by byly autenticky zachovány všechny prostory, tak nám to znemožní vytvoření centra, anebo jej prodraží natolik, že na to nebudeme mít. Památka, do které nebude nikdo investovat a bude trvale nepřístupná, je k ničemu,“ shrnul.

Plánované kreativní centrum podle něj Cejlu pomůže. „Nejen kreativnímu průmyslu, ale i kultuře. Vznikne tam nízkoprahová nabídka volnočasových a vzdělávacích aktivit. V této lokalitě jde o jednu ze zásadních věcí,“ dodal Hollan. Zmíněná část města je totiž považována za vyloučenou.

Vyhlášení památkové ochrany by tvorbu centra podle brněnského primátora Petra Vokřála (ANO) zkomplikovalo. „Město se dlouho snažilo o přípravu celkové rekonstrukce. Chtěli jsme objekt oživit, aby tam mohl každý. Pokud by došlo ke zpamátnění, byla by přestavba obtížnější,“ vysvětlil primátor.