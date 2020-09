Stavba metra D začne až v roce 2021. Může za to koronavirus, ozřejmil dopravní podnik

„Před koronakrizí jsme říkali, že bychom chtěli začít stavět letos v září. Podle aktuálního vývoje bychom v optimistické variantě mohli začít stavět na jaře příštího roku, podle pesimistické o půl roku později, to jest na podzim příštího roku,“ uvedl Šabík.

Metro D má pomoci jižní části Prahy, která je závislá na autobusové dopravě, a v budoucnu také odlehčit lince C. Zatím se ale ještě jeho trasa nerazí, ačkoli podle původních plánů dopravního podniku měla v těchto dnech stavba začínat.

Letos v létě skončil geologický průzkum na dvou ze čtyř míst, na zbylých dvou potrvá průzkum až do léta příštího roku. Projekt počítá s tím, že tunely vyvrtané v rámci geologického průzkumu bude možné využít i při samotné stavbě.

Připustil, že kromě koronaviru přispěly ke zdržení také námitky, které přišly do stavebního řízení na úsek Pankrác – Nové Dvory. Dopravní podnik požádal o stavební povolení na konci loňského roku. Podnik čeká i na rozhodnutí antimonopolního úřadu, který posuzuje průběh tendru na zhotovitele stavby a monitoring úseku Pankrác-Olbrachtova.

První cestující budou na svezení „déčkem“ čekat ještě dalších sedm let. „Čtvrtou linku pražského metra bychom rádi zprovoznili ve druhé polovině roku 2028, bude ale záležet na tom, kdy budeme moci začít stavět první úsek,“ doplnil mluvčí dopravního podniku.

Metro D bude nejprve jezdit z Pankráce na Nové Dvory, poté se prodlouží dále na jih do Písnice, kde vznikne i nové depo podzemní dráhy. Potom se začne stavět i na sever, trasa D povede na náměstí Míru. Výhledově by se mohla prodloužit ještě dále, není ale jasné kam – v úvahu připadá směr k náměstí Republiky, ale i na Žižkov a do Vysočan.