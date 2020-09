V Libereckém kraji je důležitým tématem voleb doprava. Lídři v debatě proberou i koronavirovou krizi

Hejtman Půta přitom sliboval, že chce přímé spojení Liberec–Praha zavést v roce 2018. „Nechceme, aby náš kraj byl dál bílým ostrovem na mapě investic do železnice,“ říkal tehdy.

Krajskému vedení se stále nepovedlo prosadit železniční koridor Liberec–Praha. Cesta vlakem z Liberce do hlavního města trvá bezmála tři hodiny. Autem nebo autobusem zabere pouhou hodinu.

Dopustit se jich měly, když v roce 2017 uzavřely dohodu o společném postupu při podávání nabídek. To mělo vliv na konečnou cenu dopravy a kraji tím vznikla škoda bezmála 11 milionů korun, řekl novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Hloubkovou kontrolu nařídil Liberecký kraj poté, co v srpnu odvolal kvůli dlouhodobé nespokojenosti vedení krajské společnosti. Nové představenstvo společnosti Silnice LK proto pozastavilo plnění některých již uzavřených smluv a také všechny majetkové operace.

Koronavirus a školy

Od začátku nového školního roku omezila nákaza koronavirem chod deseti škol v kraji. Jde o tři střední školy, zbývající jsou základní. Informaci sdělila mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci. Omezení a karanténa se ale většinou týká jen jedné třídy. Zcela zavřená byla pouze Základní škola ve Frýdlantu, která má tři pracoviště.

Postup při objevení nákazy kritizuje náměstek libereckého primátora pro školství Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj). Obává se, že na konci září už budou tímto způsobem uzavřené všechny školy.

„Začněme covid vnímat jako běžné respirační onemocnění, ochraňme důkladně rizikové skupiny (jako před chřipkou) a nechme děti chodit do školy. Dneska už je covid jen v našich hlavách a škodí tam,“ uvedl již dříve Langr.

Za posledních 24 hodin přibylo v Libereckém kraji 30 případů nákazy koronavirem. Celkový počet případů je 741, aktuálně nakažených je 254. Hygienici zatím nechali otestovat v kraji na dvacet tisíc lidí.

Téma pro volební lídry

Řešení koronavirové krize, otázky dopravy a další témata, která se citlivě dotýkají Libereckého kraje, budou součástí druhé předvolební debaty ČT24.

Diskutující se do debaty nominovali na základě výsledků výzkumu, který pro Českou televizi zpracovaly společnosti Kantar CZ a Data Collect se zaměřením na volební potenciál. Ten ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohla v současnosti hypoteticky získat ve volbách, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.