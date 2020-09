Kdo usiluje o hlasy voličů v Libereckém kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Určitě by se něco našlo, co se nepovedlo, ale buďme optimisté a všechno určitě dobře dopadne a dovede se do zdárného konce tak, jak se plánovalo.

Primárně je to spolupráce kraje s obcemi, dále jsou to investice do infrastruktury a v neposlední řadě je to udržitelný rozvoj měst a obcí.

V oblasti investic to jsou právě ty silnice druhé a třetí třídy, kde se chceme soustředit především na úseky, na které se 50 let nesáhlo, nanejvýš se to tam zaplácalo lopatou. Další investiční priorita je ochrana před povodněmi v ohrožených regionech, především Frýdlantsko, a samozřejmě program na udržení vody v krajině. Co se týče těch neinvestičních věcí, tak je to hlavně školství, především zvýšení prestiže učňovských oborů.

Těch věcí je hodně. Jednou z priorit vedení kraje byly opravy silnic druhé a třetí třídy. Pyšní se, kolik do toho dali peněz, ale podle mého názoru to vůbec není vidět. Druhá věc, kterou bych uvedl, je autobusová doprava. Kraj má svou vlastní společnost v tomto odvětví. Nechci to brát ideologicky, že by to tak nemělo být, ale tento fakt se neprojevuje vzhledem k cestujícím a ceny jsou poměrně velké.

Změna pro lidi a krajinu a Nová budoucnost pro Liberecký kraj

Odpovídá lídr kandidátky Jan Korytář.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Já mám největší radost z toho, že se nám, jako Změně pro Liberecký kraj ve spolupráci s dalšími stranami, podařilo prosadit vznik nového fondu na podporu zadržování vody v krajině. Letos je docela dobré počasí, prší, ale jistě si všichni vzpomeneme na dva předchozí roky, kdy bylo velké sucho. Jsem rád, že i ostatní strany pochopily, že se k naší krajině musíme chovat jinak než doteď. Nedostatek vody by do budoucna totiž mohl být velkým problémem.

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

My, jako Změna, jsme teď byli čtyři roky v opozici a těch věcí, které se nepovedly, vidíme na vedení kraje víc. Vybral jsem tři nejhlavnější. První je podnikatelský inkubátor, což je stavba za zhruba půl miliardy, které kraj utopil v opravě jednoho objektu v centru města. Dále za osm let, co jsou Starostové pro Liberecký kraj u moci, vzniklo v krajských zařízeních jen jedno jediné lůžko v domovech pro seniory. Vznikla tu nějaká místa v soukromých zařízeních, ale v krajských je to jen jedno, což nám přijde ostudné. Senioři by neměli čekat, až se to místo uvolní, a kraj by měl mít takovou kapacitu, aby byla místa pro všechny potřebné bez čekání. Tou třetí věcí je naše dlouhodobá kritika soukromé firmy BusLine, což je dopravce v kraji, který jezdí za velké ceny a je napojen na místní politiky. Byli jsme pro to, aby si kraj zřídil vlastního dopravce. Dnes ale vidíme, že krajský dopravce jezdí o pět korun na kilometr dráž, což ročně dělá v přepočtu nějakých 20 milionů korun navíc, takže ani toto se nepovedlo.

Jaké jsou priority, se kterými kandidujete?

Letos se jmenujeme Změna pro lidi a pro krajinu, takže naše první dvě priority jsou v těchto dvou oblastech. V té oblasti pro krajinu je to zlepšit celkově její stav, vrátit do ní vodní prvky zadržující vodu a zlepšit stav lesů. Když se podíváte na lesy v Libereckém kraji, je tu hodně smrkových porostů a začíná tu působit kůrovec. Lesníci s tím začínají mít problém a my potřebujeme tyto lesy změnit na pestré smíšené, aby to v tomto kraji nedopadlo jako v Jeseníkách nebo na Šumavě. V oblasti pro lidi je pro nás priorita zajistit kvalitní bydlení pro všechny, kdo ho potřebují. Kraj by měl ve spolupráci s obcemi podpořit výstavbu nových bytů a zároveň by měl kraj zvednout počet míst v krajských zařízeních pro seniory.