Vlaky z Vysočan do Mstětic pojedou stošedesátkou, zastaví na Černém Mostě. Rekonstrukce trati začíná

Patnáctikilometrový úsek trati, jehož modernizace začíná, by nově měl být v celé délce tříkolejný. V současnosti vedou tři koleje pouze od vysočanského nádraží do odbočky, kde se od trati do Lysé odděluje neratovická dráha. Vlaky přitom budou moci z nynější stovky zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu. „Věřím, že je to další krok, který pomůže dostat lidí ze silnic do vlaků,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Správa za moderzniaci tratě zaplatí 5,4 miliardy korun.

Kromě zcela nové zastávky na Černém Mostě projdou úpravami i stávající stanice na trati – zastávka Zeleneč, hornopočernické nádraží a vysočanské nádraží. To zcela změní svoji podobu. Stávající nádražní budovu nahradí nová a vzniknou nová ostrovní nástupiště, pod kterými povedou nové podchody do ulic Krátkého a Bratří Dohalských.

Modernizace trati z Prahy do Lysé nad Labem probíhá již léta, hotová je rekonstrukce čelákovického nádraží, v současnosti se pracuje i na úseku z Čelákovic do Lysé. Úpravy by měly přispět ke zrychlení dopravy mezi Prahou a Hradcem Králové, výhledově by tudy mohly z Prahy odjíždět i vlaky mířící do Liberce – v případě, že by vznikla takzvaná všejanská spojka z Milovic do Mladé Boleslavi.