Za přivedení nového kolegy patnáct tisíc. Policie se snaží rozšířit své řady

Za přivedení nového kolegy patnáct tisíc korun. To je způsob, kterým vedení policie v náborové kampani zapojuje své současné zaměstnance. Do policejních řad se tímto způsobem přihlásilo již 1750 lidí. Řadě nováčků však dělají problémy psychologické testy. Policejní prezidium v nich proto připravuje menší změny. Aktuálně ve sboru totiž chybí téměř šest tisíc lidí.

Skrze doporučení se do sboru dostal také Jaroslav Žiak. K policii ho přivedl kynolog Tomáš Ministr, který v jejích řadách pracuje už čtvrt století. „Pozitivně mě namotivoval tím, že mi řekl, že bych se mohl živit svým koníčkem, a proto jsem se tedy k policii přidal,“ popsal svou zkušenost Žiak. „Ke mně začal chodit asi před dvěma lety na cvičiště a viděl jsem, že je to pohodový kluk, sportovec a skvěle to umí se psem. V té době sloužil u městské policie, tak jsem ho začal lanařit,“ popsal Ministr.

V rámci pilotního projektu se ukázalo, že právě osobní doporučení nového zájemce je nejúčinnější. Na bonus za přivedení nového kolegy mají zaměstnanci policie nárok od letošního 1. června. Nováček však musí uspět ve všech testech – včetně těch psychologických.

Ty však podle dostupných dat činí mnohým uchazečům problém. I proto vedení policie připravuje změnu. „Od 1. září budeme umožňovat opakování už po půl roce, a to pouze v těch aspektech, ve kterých byl uchazeč nějakým způsobem neúspěšný,“ informoval policejní prezident Martin Vondrášek.

Za zásadní posléze považuje nové nastavení platů – konkrétně trvale navýšený stabilizační příspěvek o tři tisíce a pětiprocentní růst tarifní mzdy v letech 2026 a 2027.