Železnice bude bezpečnější, jenže za kolik? Evropský zabezpečovač vyjde dráž než starší lokomotiva

Bude to stát zhruba deset milionů korun na jednu lokomotivu. Pro menší dopravce, kteří se spoléhají hlavně na starší stroje – především zmodernizované dieselové Brejlovce ze 70. let, v poslední době stále častěji i starší elektrické lokomotivy – to může být velký problém. Deset milionů je více, než je zůstatková hodnota takových strojů.

Jednotný evropský zabezpečovač má zatím v Česku jen hrstka lokomotiv – jsou jich asi dvě desítky a jde o nejnovější vozidla, která si dopravci pořídili od velkých světových výrobců. Do všech starších se musí zabudovat.

Dnes jsou železniční tratě v Česku zabezpečené na různé úrovni – od telefonů a výpravčích po systém LS, který by měl být schopen samostatně zastavit vlak, když strojvedoucí učiní chybu. V budoucnu by měly být všechny tratě zabezpečené systémem ETCS na některé ze tří jeho úrovní. K tomu ale budou potřeba obrovské investice nejen na straně státu, kterému tratě patří, ale i dopravců.

Železniční trh již dopady očekávaného nástupu ETCS pocítil. Část společnosti KDS – která mimo jiné vzbudila pozornost jako dopravce vlaku do Banátu, který vešel do historie jako nejdelší osobní souprava na českých kolejích – prodali její zakladatelé manželé Šauerovi firmě IDS Cargo. IDS dostala většinu lokomotiv, Šauerovi je prodali právě kvůli obavě, jak by jednotný evropský zabezpečovač dopadl na jejich flotilu patnácti starších lokomotiv.

„Pokud nechceme, aby to, co jsme tady budovali osmnáct let, zaniklo, tak nám nezbude nic jiného než se spojit s velice silným partnerem,“ vysvětlil Radek Šauer.

Dosadit ETCS na Brejlovce, tedy stroje, které v 70. přebíraly otěže po poslední generaci parních lokomotiv, je vůbec nejsložitější – a tedy i nejdražší. Situaci komplikuje i fakt, že tyto stroje procházely různými rekonstrukcemi, kvůli čemu dostávaly nová řadová označení. „Na každou řadu musíte provést prototypovou instalaci, která je velmi nákladná – kompletní papírová dokumentace a kompletní zkoušky,“ poukázal Vladimír Kampík ze společnosti AŽD.