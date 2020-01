Mezi Novosedly a Jevišovkou vyroste lužní les. Měl by pomoci zadržovat vodu v krajině

V Borkovanech vybudovali nové rybníky

Pomoci krajině se rozhodli i v Borkovanech, proto kousek za obcí vybudovali soustavu tří rybníků. Dotaci na to získali jak od ministerstva zemědělství, tak od Jihomoravského kraje z programu na podporu boje proti suchu. „Důvodem, proč jsme se rozhodli budovat rybníky, bylo zadržení vody v krajině a kultivace prostoru. Původně tady bylo koryto potoka a zamokřená oblast,“ řekl starosta Borkovan Radek Valenta. Jihomoravský kraj letos vypíše další dvě kola dotačního programu na projekty k zadržení vody v krajině.

Místo vody listí. I takto vypadají některé potoky v Česku. Navzdory podzimním dešťům a malé nadílce sněhu, je stále sucho. #sucho #jmk #potokbezvody pic.twitter.com/2eJiidSLkG — Barbora Žítková (@Zitkova_CT) January 7, 2020

Sucho v Česku pokračuje, nepomohly ani podzimní deště

Zmírnit sucho přitom nepomohl ani relativně deštivý podzim. Voda chybí jak na povrchu, tak hlavně pod ním. Jižní Morava je na tom podle hydrometeorologů relativně nejlépe. Zároveň ale dodávají, že to je jen dočasný stav. „Dokonce se stalo, že několik potoků se před Vánoci zaplavilo, ale jeden z nich znovu vyschnul,“ řekl hydrobiolog z Masarykovy univerzity Petr Pařil.

Deficit vody v krajině se bude doplňovat několik let. Pomoci by mohla vydatná nadílka sněhu, která by pozvolna tála. „Zimní období a následně jarní je důležité, protože voda ze sněhu, když se pomalu při tání zasakuje, tak dotuje podzemní vody,“ vysvětlila vedoucí oddělení hydrologie ČHMÚ Ivana Černá.