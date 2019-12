Nedostatek vody trápí obce i v zimě. Státní hmotné rezervy tak některým půjčují cisterny

V obci Rosice na Pardubicku žije 1400 lidí. Problém s vodou má zhruba každý desátý, někteří jsou bez vody úplně. A to hlavně v místní části Brčekoly. Jediný zdroj vody pro některé obyvatele je tak teď cisterna ze státních rezerv.

„Tady probíhá takový nějaký geologický zlom a ta vrstva si sedla o padesát metrů, takže udělat si tu vrt není nic moc jednoduchého,“ říká starosta Zdeněk Volejník. Obec se rozhodla po novém roce cisternu vrátit. Vodu by měli mít lidé v barelech doma.

Se stejným problémem se ale potýkají i další místa. „Obce si naši techniku půjčily třeba v létě – to znamená v tom nejkritičtějším období, ale vloni a letos jsou naše cisterny i přes zimu,“ konstatuje předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Cisterny zásobují už i místní vodojemy, upozorňuje ministr Brabec

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je obcí s nedostatkem vody ve skutečnosti mnohem více, než by se na první dojem mohlo zdát. „Občané to nevidí, protože cisterny dovážejí vodu do obecních vodojemů, takže voda jim teče, ale už to není z obecních vodojemů,“ vysvětluje Brabec.

Jedním z řešení je podle ministra projekt resortu, který malým obcím pomáhá hledat nové zdroje vody. Dosud ho využilo přes 400 radnic. Žádat můžou dál. Úřad slibuje i další změny. Řada politiků – včetně ministerstva – mluví i o tom, že než se změna projeví v přírodě, je to otázka nikoliv měsíců, ale řady let. Je podle nich totiž potřeba udělat řadu opatření.

„Musíme uvažovat i o tom, zda nejsou nové lokality, kde bychom stromy sázeli, tedy rozšířili kapacitu lesů, protože snižují klimatické dopady. Další je otázka zadržování vody v krajině,“ říká místopředseda strany Ondřej Veselý (ČSSD).

Podle místopředsedy rozpočtového výboru Radka Holomčíka (Piráti) je potřeba podniknout dvě věci. „Za prvé začít dělat projekt propojování vodárenských infrastruktur. Vláda slíbila obrovské investice do těchto aktivit a schválila obrovské investice, už je nejvyšší čas. A druhá věc je účinně chránit zdroje vody,“ připomíná.