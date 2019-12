Pošlete projektanta Trojské lávky před soud, navrhli policisté žalobci. Spis má tisíce stran

Projektantovi Trojské lávky Jiřímu Stráskému a také Antonínu Semeckému, který dříve měl na starost správu pražských mostů, hrozí soud. Upozornil na to deník Právo, podle kterého policie dokončila vyšetřování předloňského pádu lávky a navrhla státnímu zástupci, aby oba obžaloval. Za obecné ohrožení z nedbalosti by mužům hrozilo až osm let vězení, kdyby je soud uznal vinnými z neštěstí, při kterém utrpěli zranění čtyři lidé.