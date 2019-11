Obce mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem chtějí dálnici zadarmo. Stěžují si na hustou dopravu

Podle starosty obce Žabeň Davida Hejneše (za OPŽ) je situace nejhorší ve chvíli, kdy se na dálnici stane dopravní nehoda. Doprava je v tu chvíli odkloněna právě přes okolní obce. To vedení obcí ovlivnit nemůže, počet aut chce však snížit v době běžného provozu.

„V celé České republice roste počet aut. Průjezdy aut jsou tady opravdu tristní. V letošním roce jsme si udělali sčítání a opravdu nás šokovalo, že je to až sedm a půl tisíce aut denně,“ upozornil starosta. V některých obcích jsou čísla ještě vyšší, například Sviadnovem denně projede třináct tisíc vozidel.

Problém nastává například v pátek, kdy lidé z Ostravy odjíždějí na víkend do Beskyd. Mnozí z nich nemají dálniční známku a tak musejí projíždět obcemi, které leží vedle čtyřproudé silnice. Situace se pak opakuje v neděli, kdy se lidé z hor vrací zpátky do města.

Starosta: Řekli nám, že si máme postavit obchvat

Problém se netýká jenom zmíněných obcí, hustá doprava trápí další místa, které leží nedaleko dálnice D56. Mezi nimi například Paskov nebo ostravské části Hrabová nebo Nová Bělá. Nepříznivou dopravní situaci řeší starostové společně, a to už delší dobu.

„Vím, že kolegové z Nové Bělé nebo Hrabové píší na ministerstvo a žádají o vyjmutí už několik let. Úředníci z ministerstva hovoří o tom, abychom si v rámci stavebně technického řešení postavili svůj vlastní obchvat,“ přiblížil Hejneš s tím, že funkci obchvatu by měla logicky plnit právě dálnice, a neměla by tak být zpoplatněna.

Podle starostů doprava ohrožuje kvalitu života v obcích, ale i bezpečnost. Lidé mají často problém přejít na druhou stranu silnice, nebo se dostat na zastávku. Zástupci dotčených obcí se chtějí s ministrem dopravy ještě setkat a nadále vyjednávat, v opačném případě jsou rozhodnuti uspořádat blokádu komunikací.