Kvůli masivní kontaminaci vody v Dejvicích soud potrestal dva zaměstnance pražských vodovodů

Mrkva pracoval jako vedoucí střediska provozu sítí, Dobrá pak byla v roce 2015 technoložkou distribuční sítě. „Byli odsouzeni za ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti,“ řekla ČT mluvčí obvodního soudu Zuzana Barochová.

Masivní kontaminaci vody předcházela oprava vodovodního řadu z roku 1960. Podle obžaloby chyboval Mrkva tím, že před připojením potrubí zpět do distribuční sítě nezajistil kvalitní propláchnutí v celé jeho délce, Dobrá pak nenařídila provedení kontrolních laboratorních odběrů pitné vody z opravovaného řadu.

„Provozní technik byl odsouzen k peněžitému trestu 140 tisíc korun, přičemž mu byl stanoven náhradní trest pro případ, že by to nezaplatil, a to odnětí svobody v trvání sedmi měsíců. Technoložka dostala peněžitý trest 100 tisíc korun s náhradním trestem odnětí svobody v trvání pěti měsíců,“ uvedla Barochová.

Soud rozhodl trestním příkazem v září. „Trest (oba obžalovaní) evidentně akceptovali, protože nepodali odpor, “ uvedla Barochová s tím, že příkaz už je tak podle ní pravomocný.

Při původním rozhodování soud stíhání zastavil

Obvodní soud pro Prahu 6 případ rozhodoval už podruhé. Loni trestní stíhání obou obviněných zastavil. Zaměstnanci pražských vodovodů podle loňského verdiktu nespáchali trestný čin a nebyl důvod postoupit věc jinému orgánu. Po stížnosti státního zástupce ale usnesení o zastavení stíhání zrušil nadřízený Městský soud v Praze a vrátil věc k novému rozhodnutí zpět na Prahu 6.

Dejvice a Bubeneč zůstaly po havárii bez pitné vody od 24. do 28. května 2015. Požití kontaminované vody způsobilo zdravotní problémy více než čtyřem tisícům lidí, 33 z nich skončilo kvůli střevním potížím v nemocnici. Hygienici poté nařídili plošné očkování dětí do 15 let proti žloutence typu A.