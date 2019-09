Ostravská ČSSD se chce kvůli rušení buněk obrátit na soud

„Stále nejsme o rozhodnutí nějak oficiálně vyrozuměni. Samozřejmě chceme přistoupit k nějakému řešení, na tom jsme se shodli, zřejmě tedy soudně, protože jinou možnost nemáme,“ uvedla šéfka ostravské ČSSD Jana Vajdíková s tím, že žaloba by pravděpodobně byla hromadná.

Vajdíková předpokládá, že písemné vyrozumění by mělo dorazit do kanceláře ústředního tajemníka, kterým je Michal Kucián. „Jedná se o vnitrostranickou záležitost a jako takovou ji nekomentujeme. Jediné, co lze říci, že vše probíhá dle vnitrostranických pravidel,“ řekla mluvčí ČSSD Barbora Gavenda.

Obvinění z likvidace ostravské ČSSD

Rozhodnutí o zrušení místních organizací ČSSD se dotkne celkem 293 členů. Většina podle Vajdíkové do jiných organizací nechce, strana by tak ve městě mohla ztratit většinu členů. Podle předsedkyně ostravské ČSSD jde fakticky o likvidaci strany v Ostravě.

Zmínila také, že černé duše odstranila přeregistrace už před dvěma lety. Ministr kultury a regionální lídr ČSSD v posledních sněmovních volbách Lubomír Zaorálek ale nedávno prohlásil, že přeregistrace nemohla pomoci. Ostravská organizace byla podle něj v degenerovaném stavu a působili v ní nedůvěryhodní lidé.