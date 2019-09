V Ostravě končí většina buněk ČSSD. Můžeme stavět stranu znovu, říká Zaorálek

Volání po Kajnarovi

Předsedkyně ostravské ČSSD Jana Vajdíková už v úterý uvedla, že návrh znamená faktickou likvidaci ČSSD v Ostravě. Černé duše podle ní odstranila přeregistrace před dvěma lety, což ale ministr kultury a někdejší šéf české diplomacie zpochybňuje.

Aktuální zásah se týká zhruba 290 členů, rozpuštění buněk ale neznamená jejich vyloučení ze strany. „Ti, co to myslí se sociální demokracií vážně, se mohou do ostatních organizací přihlásit,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Podle Zaorálka by někteří členové měli stranu opustit, naopak by uvítal návrat bývalého ostravského primátora Petra Kajnara, který se rozešel s partají po lokálních přích. „Doufám, že bude jeden z těch, co budou udávat směr ČSSD v kraji,“ řekl Zaorálek s tím, že by Kajnar mohl přivést zpět ztracené voliče. Hamáček ho považuje za ideálního kandidáta na hejtmana.

Foldyna ustál hlasování o vyloučení

Vedení ČSSD se na svém pátečním jednání zabývalo i možným vyloučení poslance Jaroslava Foldyny a i šéfa krajské ústecké ČSSD Miroslava Andrta. Většina přítomných hlasovala pro jejich konec ve straně, nešlo ale o požadovanou nadpoloviční většinu všech členů předsednictva.

Podle samotného Foldyny jeho konec chtělo 29 členů předsednictva, potřeba je 31 hlasů. Poslanec před časem pobouřil spolustraníky výrokem, že by podporoval rekonstruovanou vládu i v případě, kdy by ji sociální demokracie opustila. Ústecká ČSSD také před měsícem vyzvala Hamáčka k rezignaci, účast ve vládě označila za neúspěch a kritizovala průběh sporu o ministra kultury.

„Hlasování dopadlo těsně. Z mého pohledu to je ale velmi silné varování vedení sociální demokracie vůči těm, kteří se snaží řešit případné stranické spory na veřejnosti,“ uvedl po jednání Hamáček.