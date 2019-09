Ostrava: Výfuky nejvíc škodí v Místecké, Rudné a Hlučínské. Nejméně v Opavské

„Celkově máme k dispozici výsledky pro patnáct lokalit v Ostravě, protože dva vzorkovače byly zničeny nebo ukradeny. Nejvyšší hodnotu znečištění jsme naměřili v Místecké ulici, konkrétně 44,4 mikrogramu na metr krychlový,“ řekl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Vysoké koncentrace NO 2 měla i ulice Rudná se 42,5 mikrogramy na metr krychlový a Hlučínská s 42,4 mikrogramy. „Pokud by takto vysoké hodnoty byly naměřeny v celoročním průměru, došlo by k překročení limitu pro oxid dusičitý,“ doplnil Šuta.

Měření dopadlo nejlépe v ulici Opavská, kde odborníci zaznamenali dvacet mikrogramů na metr krychlový, tedy méně než poloviční hodnotu proti nejznečištěnější Místecké ulici.