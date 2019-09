Horší než rušná křižovatka. Nejvíc prachu dýchají lidé v Brně na náměstí Svobody

Znát míru znečištění v centru města, kde auta jezdí jen omezeně, si přáli sami Brňané. Výsledky překvapily i odborníky. „Co se týče prachových částic, tam nás překvapilo, že například u těch nejmenších, které se tam měřily, byly koncentrace některé dny nejvyšší z celého Brna,“ řekl vedoucí oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky ČHMÚ Jáchym Brzezina.

Důvod je jednoduchý – kvůli sevřené zástavbě na náměstí Svobody skoro nefouká. Prach se tak v prostoru kumuluje. Jeho nejmenší částice přitom mají schopnost pronikat hluboko do lidského těla. „Posledních sto let, co se nám tady vyskytují škodlivé látky zejména z dopravy a chemického průmyslu, je strašně krátká doba na to, aby se s tím lidská imunita nějak vyrovnala,“ řekla alergoložka Jana Tučková.