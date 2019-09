Vlaky proti stromům. SŽDC chce stavět trať, místní brání kaštanovou alej

Spolek Kaštanka chrání alej na okraji města. Jeho členové namítají, že pokud by se trať narovnala, nemusely by se vzrostlé stromy kácet. Náměstek primátora Hradce Králové Jiří Bláha (ODS) ale usuzuje, že jejich snahy přijdou vniveč. „Zachránit alej Kaštanku, to se asi podařit nemůže,“ konstatuje.

Správa železniční dopravní cesty, investor stavby, chce spolu s městem v úseku dlouhém necelý kilometr rozšířit a prohloubit podjezd na Gočárově třídě, postavit podchod pro pěší a možná i podjezd třetí.

Lidé, kteří tu žijí, se obávají zejména nočního hluku z nákladních vlaků. „Vlaky tady jezdí dnes a budí lidi v noci, když tu brzdí nebo se rozjíždí, tak je to veliký rambajs,“ líčí předseda spolku Ondřej Samek.