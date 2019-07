Lidé si stěžují na hluk z nezkolaudované tratě. Drážní úřad pochybení odmítá

Lidem žijícím v domech sousedících s tratí nepomohla ke klidnému spaní ani nová okna, která po stížnostech instaloval investor. Právě kvůli nadměrnému hluku přitom nová trať nedostala od hygieniků souhlas k uvedení do trvalého provozu. Během stavby totiž zpřísnili limity a trať je podle nich neplní. Stále tedy funguje jen ve zkušebním provozu.

„Když v téhle zemi chcete postavit bazén, saunu, bar, školku a nemáte kolaudaci, tak vám tam nepustí zákazníky ani náhodou. Tady České dráhy provezly 150 milionů lidí po nezkolaudované trati,“ namítá Špiroch.

Hluk mají snížit nová opatření

Drážní úřad ale v současné situaci problém nevidí. „Zákon toto umožňuje. Pokud stavba vyhovuje předpisům a normám v době, kdy byl posuzovaný projekt, tak my s tím problém nemáme,“ uvádí mluvčí úřadu Martin Novák.

S takovým výkladem nesouhlasí kancelář ombudsmanky. „Je to naprosté zoufalství, deset let je tady nezákonný stav a nikdo neví, co s tím,“ nechal se slyšet zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček.

K výkladu Drážního úřadu, tedy že hluk by se měl měřit podle starých norem, se kloní i ministerstvo dopravy. „Podmínky, které tehdy při stavbě byly, byly dodrženy,“ obhajuje postoj resortu jeho mluvčí František Jemelka.