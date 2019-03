Bydlení přímo na nádraží nemusí být výhra. Řada takových bytů je ve špatném stavu

Od loňského léta je koupelna manželů Jizbových použitelná sotva na umytí rukou. „Začalo to vodou, tekla čůrkem a každý den méně a méně,“ popisuje manželka Jarmila Jizbová. Podle jejího chotě je současný nevyhovující stav následkem revize odpadů. „Od té doby v tomhle žijeme. Jako v jeskyni.“

Na stav bytu si stěžuje třeba bývalý výpravčí Aleš Jizba, který má pronajatý byt v Bolehošti. Za stometrový byt platí měsíční nájem 3300 korun. Jenomže v koupelně je ucpané potrubí, shnilé odpady a hluboké díry vedou jak do zdi, tak i do podlahy.

Manželé chtěli koupit svůj byt nebo celé nádraží, ale nešlo to. A mají spočítáno, že za 36 let do něj investovali asi milion korun, nejvíc pak v posledních letech. Dalších 200 tisíc ze svého chce Jizba přidat i nyní. Ale očekává, že vlastník zdi a podlahu opraví aspoň nahrubo.

SŽDC ovšem upozorňuje, že předchozí investice byly bez souhlasu majitele. Manželům už od prázdnin slibuje, že byt opraví. Že postupuje liknavě, odmítá. „Před zahájením samotné opravy jsme museli objednat řadu posudků. Potom jsme museli vyhlásit výběrové řízení na opravu,“ tvrdí mluvčí SŽDC.